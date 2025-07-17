Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 14:01

В Якутии вдова бойца СВО обнаружила в гробу чужое тело в татуировках

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/lisyl

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/lisyl

Жительница Якутии Наталья, вдова участника специальной военной операции, вскрыла цинковый гроб, доставленный из Ростова-на-Дону, и обнаружила внутри не своего мужа, а неизвестного мужчину. Об этом сообщает местное издание «Тайга Пост».

По словам Натальи, её супруг Михаил был мобилизован в сентябре 2022 года и служил до июня 2025 года, когда она получила сообщение о его гибели. Женщина начала готовиться к похоронам, однако в морге города Нерюнгри при перекладке тела в гроб выяснилось, что в ящике находится другой человек: мужчина старшего возраста с татуировками, которых у Михаила никогда не было.

Стали известны последние слова внука советского певца Барыкина, погибшего на СВО
Стали известны последние слова внука советского певца Барыкина, погибшего на СВО

Ошибку подтвердил ростовский морг, но вскоре с Натальей связался неизвестный, представившийся военным, и настаивал на захоронении этого тела. Женщина отказалась и добилась проведения ДНК-экспертизы. Сейчас тело неизвестного остаётся в морге, а останки Михаила до сих пор не найдены. По факту произошедшего начата проверка.

А ранее на Урале во время похорон бойца СВО с почестями опустили в могилу урну с землёй из Авдеевки, а не гроб с телом военного, так как оно полностью сгорело при взрыве.

Смягчит давление в связи с потерей: В России предложили ввести налоговый вычет на похороны
Смягчит давление в связи с потерей: В России предложили ввести налоговый вычет на похороны
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar