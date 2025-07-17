В Якутии вдова бойца СВО обнаружила в гробу чужое тело в татуировках

Жительница Якутии Наталья, вдова участника специальной военной операции, вскрыла цинковый гроб, доставленный из Ростова-на-Дону, и обнаружила внутри не своего мужа, а неизвестного мужчину. Об этом сообщает местное издание «Тайга Пост».

По словам Натальи, её супруг Михаил был мобилизован в сентябре 2022 года и служил до июня 2025 года, когда она получила сообщение о его гибели. Женщина начала готовиться к похоронам, однако в морге города Нерюнгри при перекладке тела в гроб выяснилось, что в ящике находится другой человек: мужчина старшего возраста с татуировками, которых у Михаила никогда не было.

Ошибку подтвердил ростовский морг, но вскоре с Натальей связался неизвестный, представившийся военным, и настаивал на захоронении этого тела. Женщина отказалась и добилась проведения ДНК-экспертизы. Сейчас тело неизвестного остаётся в морге, а останки Михаила до сих пор не найдены. По факту произошедшего начата проверка.