Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 11:50

На Урале с воинскими почестями захоронили урну с землёй вместо гроба с телом бойца СВО

Под Екатеринбургом с воинскими почестями захоронили урну с землёй из Авдеевки

В Свердловской области во время похорон бойца СВО с почестями опустили в могилу урну с землёй из Авдеевки, а не гроб с телом военного, так как оно полностью сгорело при взрыве. Об этом сообщает издание E1.ru.

Ахметов погиб в результате подрыва танка. От тела не осталось ничего, поэтому сослуживцы прислали семье мужчины землю с места его гибели. Урну с грунтом закопали в могилу. На церемонии прощания присутствовал почётный караул, а в последний путь военного проводил маршем военный оркестр.

Похороны Ринада Ахметова прошли под Екатеринбургом, на кладбище в Косулино 11 января.

В Подмосковье простились с погибшим на СВО редактором «Известий» Елисеевым
В Подмосковье простились с погибшим на СВО редактором «Известий» Елисеевым

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Жаргалу Дашиеву, погибшему на СВО. Уроженец Еравнинского района Бурятии погиб 9 марта при выполнении боевой задачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar