На Урале с воинскими почестями захоронили урну с землёй вместо гроба с телом бойца СВО
Под Екатеринбургом с воинскими почестями захоронили урну с землёй из Авдеевки
В Свердловской области во время похорон бойца СВО с почестями опустили в могилу урну с землёй из Авдеевки, а не гроб с телом военного, так как оно полностью сгорело при взрыве. Об этом сообщает издание E1.ru.
Ахметов погиб в результате подрыва танка. От тела не осталось ничего, поэтому сослуживцы прислали семье мужчины землю с места его гибели. Урну с грунтом закопали в могилу. На церемонии прощания присутствовал почётный караул, а в последний путь военного проводил маршем военный оркестр.
Похороны Ринада Ахметова прошли под Екатеринбургом, на кладбище в Косулино 11 января.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Жаргалу Дашиеву, погибшему на СВО. Уроженец Еравнинского района Бурятии погиб 9 марта при выполнении боевой задачи.
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