На Урале с воинскими почестями захоронили урну с землёй вместо гроба с телом бойца СВО

В Свердловской области во время похорон бойца СВО с почестями опустили в могилу урну с землёй из Авдеевки, а не гроб с телом военного, так как оно полностью сгорело при взрыве. Об этом сообщает издание E1.ru.

Ахметов погиб в результате подрыва танка. От тела не осталось ничего, поэтому сослуживцы прислали семье мужчины землю с места его гибели. Урну с грунтом закопали в могилу. На церемонии прощания присутствовал почётный караул, а в последний путь военного проводил маршем военный оркестр.

Похороны Ринада Ахметова прошли под Екатеринбургом, на кладбище в Косулино 11 января.