Гроб, толпа скорбящих и банкет: Сын заживо «похоронил» мать, чтобы та прожила до ста лет
SCMP: В Китае сын провёл церемонию похорон матери ради её долголетия
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Необычный ритуал для долголетия организовал для своей матери идеальный сын из китайской провинции Хунань. Мужчина порадовал 70-летнюю мать «живыми похоронами». Как сообщает издание South China Morning Post, он приобрёл гроб и устроил пышный парад с 16 носильщиками и оркестром, где мать, с зонтом и веером, восседала в саркофаге во главе шествия.
Фото © Х / Douyin
Примечательно, что женщина улыбалась и радовалась всему происходящему. Церемония завершилась обрядом с благовониями у дома.
Оказалось, что сомнительная церемония в Поднебесной не несёт плохого смысла, а наоборот является древней традицией проявления сыновней любви. В некоторых регионах страны считается, что переживание собственных похорон символизирует мирное принятие смерти и сулит долгую жизнь. Кроме того, китайское слово «гроб» (гуаньцай) созвучно с «официальным богатством», что трактуется как знак благополучия.
Фото © Х / Douyin
Стоимость мероприятия, включая банкет и музыку, составила около 20 тысяч юаней (примерно 200 тысяч рублей). Пользователи Сети назвали поступок необычным, но трогательным, пожелав женщине дожить до ста лет.
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