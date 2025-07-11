Гроб, толпа скорбящих и банкет: Сын заживо «похоронил» мать, чтобы та прожила до ста лет

Необычный ритуал для долголетия организовал для своей матери идеальный сын из китайской провинции Хунань. Мужчина порадовал 70-летнюю мать «живыми похоронами». Как сообщает издание South China Morning Post, он приобрёл гроб и устроил пышный парад с 16 носильщиками и оркестром, где мать, с зонтом и веером, восседала в саркофаге во главе шествия.

Фото © Х / Douyin

Примечательно, что женщина улыбалась и радовалась всему происходящему. Церемония завершилась обрядом с благовониями у дома.

Оказалось, что сомнительная церемония в Поднебесной не несёт плохого смысла, а наоборот является древней традицией проявления сыновней любви. В некоторых регионах страны считается, что переживание собственных похорон символизирует мирное принятие смерти и сулит долгую жизнь. Кроме того, китайское слово «гроб» (гуаньцай) созвучно с «официальным богатством», что трактуется как знак благополучия.

Фото © Х / Douyin

Стоимость мероприятия, включая банкет и музыку, составила около 20 тысяч юаней (примерно 200 тысяч рублей). Пользователи Сети назвали поступок необычным, но трогательным, пожелав женщине дожить до ста лет.