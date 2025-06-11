Эколог пришёл в ужас от нового тренда на похороны со смыванием в канализацию

Новая похоронная технология, известная как аквамация или «водная кремация», уже вызывает ожесточённые споры. Суть метода проста: тело бросают в щёлочные химикаты, оно там растворяется, а затем всё это спускается в канализацию. Эколог ОНФ Илья Рыбальченко заявил в беседе с «Ридусом», что это в высшей степени аморально.

Сам способ заявлен как «максимально безвредный для экологии», но, как считает эксперт, подобная практика настолько пересекает черту человеческой нравственности, что любые экологические доводы теряют смысл.

«Есть области, где экология «не звучит», не играет роли и не имеет какого-либо значения. Самая экологичная бомба — атомная, потому что после атомного взрыва через два часа уже нет никакого излучения. Означает ли это, что атомная бомба моральна? Ни в коем случае», — подметил эколог, добавив, что этический аспект полностью доминирует над любыми мнимыми экологическими выгодами.