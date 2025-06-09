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9 июня, 15:51

Просто добавь воды: В Британии предложили смывать тела умерших в канализацию

Telegraph: В Британии хотят разрешить утилизировать тела умерших в канализацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Arinova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Arinova

В Великобритании обсуждают возможность легализации нового экологичного способа захоронения — щелочного гидролиза, уже разрешённого в отдельных регионах Канады и Австралии. Об этом сообщает Telegraph.

Этот метод, также известный как «водное погребение», предполагает растворение тела в специальном растворе, после чего твёрдые останки (кости и зубы) перерабатываются в порошок и передаются родственникам, а образовавшаяся жидкость безопасно утилизируется через канализационную систему. Британские сторонники метода считают его более экологичной альтернативой традиционным захоронениям и кремации.

«С точки зрения качества воды наше исследование не выявило никаких проблем со сбросом в канализацию», — заявила доктор из университета Миддлсекса и эксперт по сточным водам Лиан Ланди.
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Ранее Life.ru рассказывал, что в России появилась новая необычная услуга на ритуальном рынке: усопшие могут быть превращены в булыжники для захоронения в живописных местах. Теперь прах умершего можно превратить в компактный камень, который можно разместить в любом месте на земле, а на его поверхность нанести гравировку с именем и датами — такой вариант создаёт естественное и экологичное мини-надгробие в природной среде.

Александра Мышляева
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