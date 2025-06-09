Просто добавь воды: В Британии предложили смывать тела умерших в канализацию

Этот метод, также известный как «водное погребение», предполагает растворение тела в специальном растворе, после чего твёрдые останки (кости и зубы) перерабатываются в порошок и передаются родственникам, а образовавшаяся жидкость безопасно утилизируется через канализационную систему. Британские сторонники метода считают его более экологичной альтернативой традиционным захоронениям и кремации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России появилась новая необычная услуга на ритуальном рынке: усопшие могут быть превращены в булыжники для захоронения в живописных местах. Теперь прах умершего можно превратить в компактный камень, который можно разместить в любом месте на земле, а на его поверхность нанести гравировку с именем и датами — такой вариант создаёт естественное и экологичное мини-надгробие в природной среде.