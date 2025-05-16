Россияне начали «паковать» прах близких в булыжники для «путешествий» после кремации

В России появилась новая необычная услуга на ритуальном рынке: усопшие могут быть превращены в булыжники для захоронения в живописных местах. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, прах теперь можно «упаковать» в обычный камень, который затем предлагают «похоронить» в любом уголке планеты.

Бизнесмены уверены, что это станет отличной альтернативой традиционным урнам для праха, которые обычно размещаются на кладбищах. Камень будет незаметен среди других булыжников, что позволит праху находиться, например, на живописном склоне с видом на море. Также предлагается возможность нанести гравировку с именем и годами жизни усопшего, создавая своего рода «природную» могилу.