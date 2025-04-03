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3 апреля, 19:16

«Мой сын съел моего отца»: Самый юный «каннибал» Британии стал звездой соцсетей

В Британии оставленный без присмотра ребёнок съел прах собственного деда

Нетривиальный случай произошёл в британском графстве Линкольнсшир — там оставленный без присмотра мальчик добрался до урны с прахом дедушки и съел её содержимое. Потрясённая мать выложила в соцсети видео случившегося.

Мальчик съел прах собственного дедушки, хранившийся в погребальной урне. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isaacbradshaw45

Похоже, что мать ребёнка выбрала очень неудачное место для хранения останков своего отца — урна стояла на невысокой тумбе. В опубликованном ролике видно, что прах рассыпан по самой тумбе, по дивану и размазан по лицу и одежде мальчика.

«О боже мой! Мой сын съел моего отца!» — сетует женщина за кадром.

Издание New York Post побеседовало с женщиной. Она рассказала, что замогильная трапеза не оказала пагубного эффекта на здоровье ребёнка — врачи напоили мальчика водой, сейчас с ним всё в порядке. А ещё она предположила, что её отец, любивший чёрный юмор, посмеялся бы над этой одновременно жутковатой и нелепой ситуацией.

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Ещё более тревожный случай произошёл в марте в Санкт-Петербурге. Там годовалая девочка оказалась в реанимационном отделении после прогулки с матерью. Когда женщина отвернулась, малышка подобрала что-то с земли и сунула в рот, а в руках у неё осталась только фольга. Предположительно, она нашла закладку. К счастью, врачи смогли помочь и стабилизировать состояние маленькой пациентки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Юрий Лысенко
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