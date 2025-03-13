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13 марта, 08:15

В Петербурге годовалая девочка съела найденную на улице закладку и попала в реанимацию

Mash на Мойке: В Петербурге годовалая девочка попала в реанимацию, съев закладку

В Петербурге годовалая девочка попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Предположительно, она нашла и съела закладку, сообщает «Mash на Мойке». Инцидент произошёл в Красном Селе.

Мать девочки рассказала, что она спокойно играла на улице, но в один момент женщина заметила какой-то предмет в руках дочери. Она подбежала к девочке и увидела фольгу. Родительница кинулась проверять рот, однако там уже ничего не было.

Вернувшись домой, девочка начала вести себя странно, её резко потянуло в сон. Тогда мать отвела её к врачам. Медики диагностировали отравление и госпитализировали малышку в токсикологическое отделение. Состояние юной петербурженки впоследствии улучшилось. Точную причину отравления покажут результаты анализов.

Сейчас состояние девочки улучшилось — у неё взяли необходимые анализы, чтобы выявить причину отравления.

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Иностранец в Москве полез за закладкой, но сорвался с 13-го этажа и застрял в мусоропроводе

Ранее Life.ru писал, что мать-закладчицу и её 12-летнее подмастерье поймали в Нижнем Новгороде. Женщину арестовали по обвинению в сбыте наркотиков и вовлечении ребёнка в совершение преступления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SURAKIT SAWANGCHIT

Никита Никонов
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