В Петербурге годовалая девочка съела найденную на улице закладку и попала в реанимацию

В Петербурге годовалая девочка попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Предположительно, она нашла и съела закладку, сообщает «Mash на Мойке». Инцидент произошёл в Красном Селе.

Мать девочки рассказала, что она спокойно играла на улице, но в один момент женщина заметила какой-то предмет в руках дочери. Она подбежала к девочке и увидела фольгу. Родительница кинулась проверять рот, однако там уже ничего не было.

Вернувшись домой, девочка начала вести себя странно, её резко потянуло в сон. Тогда мать отвела её к врачам. Медики диагностировали отравление и госпитализировали малышку в токсикологическое отделение. Состояние юной петербурженки впоследствии улучшилось. Точную причину отравления покажут результаты анализов.

Сейчас состояние девочки улучшилось — у неё взяли необходимые анализы, чтобы выявить причину отравления.