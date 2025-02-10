Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 10:23

Иностранец в Москве полез за закладкой, но сорвался с 13-го этажа и застрял в мусоропроводе

В Москве спасли застрявшего в мусоропроводе иностранца

В одной из многоэтажек Москвы, расположенной на Славянском бульваре, спасли застрявшего в мусоропроводе иностранца. Его крики услышали жильцы дома, которые и вызвали сотрудников экстренных служб. Правда, даже спасателям не сразу удалось отыскать бедолагу.

Как сообщает 360.ru, очевидцы необычного инцидента услышали крики со стороны мусоропровода, когда жители многоэтажки начали бросать в него свои пакеты с отходами. Оказалось, что между техническим и первым этажами сидел мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из западни.

Местные жители сообщили о ЧП спасателям, те приехали и не сразу смогли отыскать бедолагу. Но в итоге его всё же удалось вытащить.

Как передаёт сайт MK.ru, 39-летний мужчина мог полезть в вентиляцию за закладкой. В итоге, вероятно, что-то пошло не по плану, поэтому он сорвался и упал, пролетев с 13 этажа на первый. После фееричного «полёта» он отделался довольно лёгкими травмами — переломом голеностопа, ушибом головы и многочисленными синяками. Также иностранец сумел сам рассказать о случившемся спасателям. В итоге пострадавшего увезли в больницу, где за ним присмотрят врачи.

40 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Финском заливе
40 рыбаков оказались в ледовой ловушке в Финском заливе

Ранее стало известно о женщине, которая застряла в лифте и просидела в нём порядка двух часов. Пленнице становилось плохо, она теряла сознание, но из последних сил всё же смогла вызвать спасателей. Прибывшие герои освободили несчастную из лифта.

Обложка ©

freepik / jcomp

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar