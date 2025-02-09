Теряет сознание и звонит в МЧС: В Москве женщина застряла в лифте и ждёт помощи уже 1,5 часа

В Северном районе Москвы женщина уже полтора часа ждёт помощи в застрявшем лифте. По данным телеграм-канала SHOT, москвичке стало плохо. Она теряет сознание и из последних сил дозванивается в МЧС и скорую.

Обесточены детский сад, школа и около 30 жилых домов в результате повреждения силового кабеля во время стройки на 9-й Северной линии. Одна из местных жительниц находилась в это время в лифте и оказалась в ловушке.

Пока электрики стараются всё починить, спасатели с медиками пытаются добраться до пострадавшей. В телеграм-канале уточнили, что отключение света коснулось жителей десяти улиц (с 1-й по 9-ю Северные линии, Дмитровского шоссе) и СНТ «Северянин».