Жилищный коллапс: Москвичи жалуются на неработающие лифты и ужасные подъезды в доме

В Новой Москве жильцы 19-этажного дома жалуются на неработающие лифты и ужасное состояние подъездов. Людям приходится подниматься наверх пешком, в том числе и с грудничками. Владельцы квартир уверяют, что управляющая компания уже год присылает им «отписки» на их жалобы, сообщает SHOT.

Жители многоэтажного дома в Москве жалуются на неработающие лифты. Видео © SHOT

Больше всех на проблемы жалуются жители дома по улице Агрохимической в деревне Марушкино. Люди рассказали телеграм-каналу, что уже больше года у них наблюдаются постоянные проблемы с лифтами — они оба не работают. Поэтому горожанам приходится подниматься по лестнице, это доставляет трудности для пенсионеров и родителей с младенцами.

Владельцы квартир добавили, что они регулярно обращаются с жалобами в местную УК, но там либо просто обещают решить проблемы, либо вообще не реагируют на обращения. Ситуацию не улучшил и визит жилищной инспекции. Жильцы добавили, что в прошлом году сразу после проверки лифты починили, но работали они всего день.

Кроме того, люди жалуются на ужасное состояние подъездов. По их словам, в доме 2017 года постройки не следят за чистотой, поэтому внутри он выглядит как старая советская многоэтажка. Также есть проблемы с доступом в подвал и на технический этаж. В первом случае всему мешает вечно льющаяся вода, в другом — отсутствие решёток. Из-за этого на техническом этаже неизвестные поставили стулья, там валяется мусор. Несколько недель назад в помещение прорвались подростки. Они повредили проводку, из-за чего лифты перестали работать почти на неделю.