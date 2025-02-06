Лифт с тремя девочками-подростками рухнул в жилом доме в Уфе

Лифт с тремя девочками-подростками рухнул с третьего этажа жилого дома в Уфе. Об этом сообщает SHOT.

Видеозапись из кабины подъёмника. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Дуванском бульваре. Девочки зашли в лифт, но на третьем этаже подъёмник резко остановился. Находившиеся внутри тут же вызвали диспетчера. В ответ им прокричали, чтобы они сели на пол. В этот момент погас свет, лифт резко сорвался вниз. К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.

К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.