Лифт с тремя девочками-подростками рухнул в жилом доме в Уфе
SHOT: Лифт с подростками упал с третьего этажа жилого дома в Уфе
Лифт с тремя девочками-подростками рухнул с третьего этажа жилого дома в Уфе. Об этом сообщает SHOT.
Видеозапись из кабины подъёмника. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Дуванском бульваре. Девочки зашли в лифт, но на третьем этаже подъёмник резко остановился. Находившиеся внутри тут же вызвали диспетчера. В ответ им прокричали, чтобы они сели на пол. В этот момент погас свет, лифт резко сорвался вниз. К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.
К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.
А ранее Life.ru рассказывал, как москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте. Пострадавшая не заметила, что часть поводка осталась снаружи. Как только лифт начал движение, он натянулся и стал душить животное. Женщина попыталась вытащить своего питомца, но запуталась в поводке и получила серьёзную травму.
SHOT