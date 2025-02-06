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6 февраля, 16:42

Лифт с тремя девочками-подростками рухнул в жилом доме в Уфе

SHOT: Лифт с подростками упал с третьего этажа жилого дома в Уфе

Лифт с тремя девочками-подростками рухнул с третьего этажа жилого дома в Уфе. Об этом сообщает SHOT.

Видеозапись из кабины подъёмника. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на Дуванском бульваре. Девочки зашли в лифт, но на третьем этаже подъёмник резко остановился. Находившиеся внутри тут же вызвали диспетчера. В ответ им прокричали, чтобы они сели на пол. В этот момент погас свет, лифт резко сорвался вниз. К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.

К счастью, девочки не пострадали и отделались лишь испугом.

Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, пострадали два человека
Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, пострадали два человека

А ранее Life.ru рассказывал, как москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте. Пострадавшая не заметила, что часть поводка осталась снаружи. Как только лифт начал движение, он натянулся и стал душить животное. Женщина попыталась вытащить своего питомца, но запуталась в поводке и получила серьёзную травму.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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