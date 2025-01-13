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13 января, 12:57

Москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте

В Москве на улице Гурьянова девушка потеряла палец правой руки, когда спасала свою собаку от удушения в лифте. Об инциденте пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

Сообщается, что пострадавшая зашла с питомцем в лифт и не заметила, что часть поводка осталась за его пределами. Кабина лифта тронулась, поводок натянулся и начал душить собачку. Москвичка начала спасать её, но запуталась в поводке и сильно травмировала палец. К счастью, питомца удалось спасти, но палец пришлось ампутировать.

Палец москвички, спасавшей собаку. Обложка © Telegram / «Новости Москвы»

Палец москвички, спасавшей собаку. Обложка © Telegram / «Новости Москвы»

В Калининграде отец отрезал коньком палец 8-летней дочери
В Калининграде отец отрезал коньком палец 8-летней дочери

Недавно первый учебный день после каникул обернулся для ученика петербургской школы ужасным инцидентом. На уроке труда 13-летний подросток отпилил себе часть пальца на левой руке. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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