Москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте
В Москве на улице Гурьянова девушка потеряла палец правой руки, когда спасала свою собаку от удушения в лифте. Об инциденте пишет телеграм-канал «Новости Москвы».
Сообщается, что пострадавшая зашла с питомцем в лифт и не заметила, что часть поводка осталась за его пределами. Кабина лифта тронулась, поводок натянулся и начал душить собачку. Москвичка начала спасать её, но запуталась в поводке и сильно травмировала палец. К счастью, питомца удалось спасти, но палец пришлось ампутировать.
Палец москвички, спасавшей собаку. Обложка © Telegram / «Новости Москвы»
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Kandinsky 3.1 / Life.ru