Москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте

В Москве на улице Гурьянова девушка потеряла палец правой руки, когда спасала свою собаку от удушения в лифте. Об инциденте пишет телеграм-канал «Новости Москвы».

Сообщается, что пострадавшая зашла с питомцем в лифт и не заметила, что часть поводка осталась за его пределами. Кабина лифта тронулась, поводок натянулся и начал душить собачку. Москвичка начала спасать её, но запуталась в поводке и сильно травмировала палец. К счастью, питомца удалось спасти, но палец пришлось ампутировать.

Палец москвички, спасавшей собаку. Обложка © Telegram / «Новости Москвы»