Петербургский школьник отпилил себе палец на уроке труда в первый день после каникул
SHOT: В Петербурге школьник случайно отпилил себе часть пальца на уроке труда
Первый день после каникул обернулся для ученика петербургской школы ужасным инцидентом. На уроке труда 13-летний подросток отпилил себе часть пальца на левой руке.
По информации SHOT, на уроке дети получили задание распилить доски. Во время работы с деревом ученик не рассчитал амплитуду и случайно отпилил вместе с деревяшкой фалангу пальца.
Мальчика доставили в хирургическое отделение ближайшей больницы. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что мальчики смогут попробовать себя не только в столярном мастерстве на уроках труда, но и в кулинарии. Если кто-то из детей захочет готовить в группе с девочками, ему не будут препятствовать.
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