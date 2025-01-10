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10 января, 14:26

Петербургский школьник отпилил себе палец на уроке труда в первый день после каникул

SHOT: В Петербурге школьник случайно отпилил себе часть пальца на уроке труда

Первый день после каникул обернулся для ученика петербургской школы ужасным инцидентом. На уроке труда 13-летний подросток отпилил себе часть пальца на левой руке.

По информации SHOT, на уроке дети получили задание распилить доски. Во время работы с деревом ученик не рассчитал амплитуду и случайно отпилил вместе с деревяшкой фалангу пальца.

Мальчика доставили в хирургическое отделение ближайшей больницы. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

В Госдуме высказались за возвращение уроков труда в школы
В Госдуме высказались за возвращение уроков труда в школы

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что мальчики смогут попробовать себя не только в столярном мастерстве на уроках труда, но и в кулинарии. Если кто-то из детей захочет готовить в группе с девочками, ему не будут препятствовать.

Обложка ©

freepik / prostooleh

Ольга Сливченко
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