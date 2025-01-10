Петербургский школьник отпилил себе палец на уроке труда в первый день после каникул

Первый день после каникул обернулся для ученика петербургской школы ужасным инцидентом. На уроке труда 13-летний подросток отпилил себе часть пальца на левой руке.

По информации SHOT, на уроке дети получили задание распилить доски. Во время работы с деревом ученик не рассчитал амплитуду и случайно отпилил вместе с деревяшкой фалангу пальца.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что мальчики смогут попробовать себя не только в столярном мастерстве на уроках труда, но и в кулинарии. Если кто-то из детей захочет готовить в группе с девочками, ему не будут препятствовать.