Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, пострадали два человека
Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, в результате чего пострадали два человека.
Как сообщает SHOT, инцидент случился в медицинском учреждении на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Лифт, в котором находились двое пассажиров, следовал с первого этажа на цокольный, но внезапно сорвался. Охранник помог выбраться женщине, однако 74-летняя пенсионерка получила перелом лодыжки, а 25-летний охранник — ушибы.
По информации наших коллег, это уже не первый такой случай — 13 января такое уже происходило, но тогда все выявленные проблемы были устранены аварийными службами.
А ранее Life.ru рассказывал, как москвичка потеряла палец, спасая собаку от удушения в лифте. Пострадавшая не заметила, что часть поводка осталась снаружи. Как только лифт начал движение, он натянулся и стал душить животное. Женщина попыталась вытащить своего питомца, но запуталась в поводке и получила серьёзную травму. К счастью, собаку удалось спасти.