Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, пострадали два человека

Лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщает SHOT, инцидент случился в медицинском учреждении на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Лифт, в котором находились двое пассажиров, следовал с первого этажа на цокольный, но внезапно сорвался. Охранник помог выбраться женщине, однако 74-летняя пенсионерка получила перелом лодыжки, а 25-летний охранник — ушибы.

По информации наших коллег, это уже не первый такой случай — 13 января такое уже происходило, но тогда все выявленные проблемы были устранены аварийными службами.