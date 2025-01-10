Устаревшим лифтам в России продлили срок службы

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок эксплуатации российских лифтов, которые должны быть заменены, на пять лет — до 15 февраля 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ. Ранее планировалось, что все лифты, отработавшие 25 лет, будут заменены или отремонтированы к 15 февраля 2025 года.

«По результатам инвентаризации, проведённой Минстроем России совместно с ППК «Фонд развития территорий», а также по прогнозным данным субъектов РФ до 2030 года потребуется заменить 120 тысяч лифтов. Замене в приоритетном порядке будут подлежать лифты, которые фактически выработали ресурс прочности», — сказал представитель Минстроя, передаёт РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за капитальный ремонт многоквартирных домов, включая лифты, лежит на субъектах Российской Федерации. Регионы разрабатывают и реализуют свои программы, устанавливают минимальные взносы для финансирования работ и могут привлекать средства из бюджетов. В то же время владельцы лифтов обязаны следить за их состоянием и обеспечивать своевременный ремонт, модернизацию или замену.