Устаревшим лифтам в России продлили срок службы
Совет ЕЭК продлил срок службы устаревших лифтов в России до 2030 года
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить срок эксплуатации российских лифтов, которые должны быть заменены, на пять лет — до 15 февраля 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ. Ранее планировалось, что все лифты, отработавшие 25 лет, будут заменены или отремонтированы к 15 февраля 2025 года.
«По результатам инвентаризации, проведённой Минстроем России совместно с ППК «Фонд развития территорий», а также по прогнозным данным субъектов РФ до 2030 года потребуется заменить 120 тысяч лифтов. Замене в приоритетном порядке будут подлежать лифты, которые фактически выработали ресурс прочности», — сказал представитель Минстроя, передаёт РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за капитальный ремонт многоквартирных домов, включая лифты, лежит на субъектах Российской Федерации. Регионы разрабатывают и реализуют свои программы, устанавливают минимальные взносы для финансирования работ и могут привлекать средства из бюджетов. В то же время владельцы лифтов обязаны следить за их состоянием и обеспечивать своевременный ремонт, модернизацию или замену.
Ранее в Челябинске в городском ЖК «Парус» на улице Курчатова кабина вместе с пассажирами сорвалась в шахту. Люди остались целы. Их удалось освободить лишь спустя 20 минут. По словам местных жителей, такие поломки происходят регулярно, однако компания, ответственная за обслуживание, не реагирует на обращения. Прокуратура проводит проверку.
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