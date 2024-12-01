«Откройте, бегом!‎» Камера сняла ужас в падающем лифте с пассажирами в новостройке

В Челябинске жители новостройки пожаловались на «обрыв» лифта, во время движения кабина заскрипела, раздался грохот и звук металлического удара. Внутри находилось два человека. По их словам, оборвался железный трос и рухнул на крышу лифта. В Сети появилось видео с камер наблюдения.

В Челябинске людей напугал сломавшийся лифт. Видео © VK / Челябинск Online

Инцидент произошёл 30 ноября в ЖК «Парус» на улице Курчатова. На кадрах слышно, как что-то тяжёлое ударяет о крышу кабины, которая останавливается, мигает табло, но двери остаются закрытыми. Вызволить людей удалось только через 20 минут. Как рассказали жители, подобные поломки происходят не первый раз, однако обслуживающая компания на запросы не отвечает.

«Сегодня ехали с женой в маленьком лифте. Начали спускаться, и появился скрежет металла, а потом будто на нас сверху что-то полетело — цепь или трос. Лифт начало шатать, и позже он встал. Я думал, мы просто падаем. Вызвали техника, ждали 20–25 минут. Остановились между вторым и первым этажом, пришлось спрыгивать вниз», — рассказал пострадавший порталу 74.ru.

В доме 25 этажей, поэтому изначально было установлено три лифта. Однако все они якобы периодически ломаются. В тресте «Магнитострой», отвечающем за ремонт, пояснили, что кабина не может упасть, так как её удерживают шесть стальных канатов, при это «из строя вышла только цепочка». В ближайшие дни компания пообещала устранить неполадки. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Ведомство пообещало провести проверку на предмет исполнения управляющей компанией своих обязанностей, а также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за работу лифтового оборудования.