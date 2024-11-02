В Петербурге мужчину насмерть придавило во время ремонта лифта

Петербургские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 64-летнего электротехника, которого прижало к стенке шахты лифта во время ремонтных работ. Об этом пишет 78.ru.

Следователь на месте гибели лифтёра. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Несчастье произошло на девятом этаже Ленинградской областной больницы на проспекте Луначарского. Мужчину удалось вытащить из западни в крайне тяжёлом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

Теперь в деле разбираются правоохранители. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, по данному факту проводится проверка.