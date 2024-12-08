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8 декабря, 16:37

В Челябинске стенка лифта развалилась во время движения и упала на ребёнка

И. о. главы администрации Ленинского района Челябинска совместно с прокурором район прибыли в дом 32 по улице Шота Руставели, где в лифте произошло повреждение внутренней обшивки. Обложка © Telegram / Администрация города Челябинска

И. о. главы администрации Ленинского района Челябинска совместно с прокурором район прибыли в дом 32 по улице Шота Руставели, где в лифте произошло повреждение внутренней обшивки. Обложка © Telegram / Администрация города Челябинска

Кабина лифта обрушилась во время движения в многоэтажном доме в Ленинском районе Челябинска. Конструкция рухнула прямо на 8-летнего ребёнка. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

В Челябинске стенка лифта развалилась во время движения. Видео © VK / Текслер, ПОМОГИ

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Руставели. Лифт начал разрушаться в момент движения. Внутри ехала женщина с дочерью. В итоге тяжёлая стенка лифта обрушилась на школьницу, а его мама получила травмы от металлических креплений, сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, срок эксплуатации лифтов истёк ещё весной 2024 года. Кабины часто выходят из строя, и на протяжении полутора лет владельцы квартир пытаются добиться замены оборудования.

Администрация Челябинска в свою очередь сообщает, что пассажиры лифты только испугались, но не пострадали. Уточняется, что ЧП произошло из-за того, что некие неизвестные лица выломали алюминиевые элементы внутренней отделки грузопассажирского лифта, в результате чего и произошло падение одной из стенок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту ЧП уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

В Петербурге мужчину насмерть придавило во время ремонта лифта
В Петербурге мужчину насмерть придавило во время ремонта лифта

Ранее в Челябинске случился ещё один инцидент с лифтом. В городском ЖК «Парус» на улице Курчатова кабина вместе с пассажирами сорвалась в шахту. Супруги не пострадали, но очень испугались. Вызволить людей удалось только через 20 минут.

Наталья Афонина
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