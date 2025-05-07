В Башкирии родные похоронили чужого человека из-за ошибки ритуальщиков
UFA1.ru: В Башкирии перепутали тела участника СВО и ветерана афганской войны
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В Башкирии в Туймазах работники морга перепутали тела участника специальной военной операции и ветерана афганской войны. В итоге родные военнослужащего, который находился в зоне проведения спецоперации, похоронили чужого человека. Об инциденте рассказывает UFA1.ru.
Андрей и Сергей. Фото © Предоставлено UFA1.ru родственниками покойных
Близкие 43-летнего Сергея заподозрили ошибку с самого начала. Племянница Кристина поделилась, что описание погибшего не совпадало, однако осмотреть тело родным не дали, сказав, что оно уже сильно сгнило. Сергей жил один, и семья узнала о его кончине спустя 2–3 дня, когда мужчина перестал выходить на связь.
Спустя несколько дней в последний путь провожали 58-летнего ветерана афганской войны Андрея. Родственники также обратили внимание на то, что тело выглядит как-то не так. Уже на кладбище они заметили на кисти покойного татуировку, которой у Андрея не было. А вот его тату на плече не оказалось. Так выяснилось, что тела мужчин перепутали.
В морге признали ошибку, теперь тело необходимо эксгумировать. Родные Сергея подали жалобу в прокуратуру, которая начала проверку.
«Сказали, что оплатят только ритуальные услуги, венки, крест и ограду. То, что мы потратили кучу денег на поминки, нам не вернут. Теперь у нас повторно похороны, а будет хоронить не вся родня, ведь многие уже уехали в свой город», — жалуются родственники участника СВО.
Ранее в Испании женщина воскресла в похоронном бюро перед своими похоронами. Её срочно госпитализировали в больницу. К сожалению, история всё равно закончилась трагично. Она скончалась — на этот раз точно. Медики пытались реанимировать женщину несколько раз, однако она была сильно истощена, что могло стать причиной того, что врачи не почувствовали пульс в первый раз.