В Башкирии родные похоронили чужого человека из-за ошибки ритуальщиков

В Башкирии в Туймазах работники морга перепутали тела участника специальной военной операции и ветерана афганской войны. В итоге родные военнослужащего, который находился в зоне проведения спецоперации, похоронили чужого человека. Об инциденте рассказывает UFA1.ru.

Андрей и Сергей. Фото © Предоставлено UFA1.ru родственниками покойных

Близкие 43-летнего Сергея заподозрили ошибку с самого начала. Племянница Кристина поделилась, что описание погибшего не совпадало, однако осмотреть тело родным не дали, сказав, что оно уже сильно сгнило. Сергей жил один, и семья узнала о его кончине спустя 2–3 дня, когда мужчина перестал выходить на связь.

Спустя несколько дней в последний путь провожали 58-летнего ветерана афганской войны Андрея. Родственники также обратили внимание на то, что тело выглядит как-то не так. Уже на кладбище они заметили на кисти покойного татуировку, которой у Андрея не было. А вот его тату на плече не оказалось. Так выяснилось, что тела мужчин перепутали.

В морге признали ошибку, теперь тело необходимо эксгумировать. Родные Сергея подали жалобу в прокуратуру, которая начала проверку.

«Сказали, что оплатят только ритуальные услуги, венки, крест и ограду. То, что мы потратили кучу денег на поминки, нам не вернут. Теперь у нас повторно похороны, а будет хоронить не вся родня, ведь многие уже уехали в свой город», — жалуются родственники участника СВО.