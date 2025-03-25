В российском городе участились случаи кражи тел покойников

С начала года в Новосибирске возросло число случаев кражи тел умерших «чёрными» ритуальными работниками. Они принуждают родственников усопших к подписанию договоров на свои услуги, сообщает портал VN.ru.

Представитель муниципальной службы по транспортировке усопших Дмитрий Зверев отметил, что «чёрные ритуальщики» смогли получить доступ к личным данным умерших и их родственников.



«Каждый вызов фиксируется диспетчерской службой. При этом мы сталкиваемся со случаями, когда по адресу, где находится умерший, до приезда службы эвакуации приезжают ритуальные агенты», — пояснил он.

В городской администрации подчеркнули, что только мошенники могут требовать оплату за транспортировку тела в морг. При попытках навязывания таких услуг рекомендуется обращаться в полицию.