В российском городе участились случаи кражи тел покойников
VN.ru: В Новосибирске возросло число случаев воровства тел покойников
С начала года в Новосибирске возросло число случаев кражи тел умерших «чёрными» ритуальными работниками. Они принуждают родственников усопших к подписанию договоров на свои услуги, сообщает портал VN.ru.
Представитель муниципальной службы по транспортировке усопших Дмитрий Зверев отметил, что «чёрные ритуальщики» смогли получить доступ к личным данным умерших и их родственников.
«Каждый вызов фиксируется диспетчерской службой. При этом мы сталкиваемся со случаями, когда по адресу, где находится умерший, до приезда службы эвакуации приезжают ритуальные агенты», — пояснил он.
В городской администрации подчеркнули, что только мошенники могут требовать оплату за транспортировку тела в морг. При попытках навязывания таких услуг рекомендуется обращаться в полицию.
Ранее Life.ru писал, как в Сургуте ритуальщики протащили труп в мешке по двору на глазах у шокированных прохожих. Они взяли труп на руки только после замечания местных жителей.
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