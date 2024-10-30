В Колорадо ритуальщики четыре года «хоронили» умерших прямо в собственном здании

В США муж и жена, которые владели похоронным бюро в штате Колорадо, прятали у себя почти две сотни тел умерших людей. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Джон и Кэри Холлфорд являются собственниками похоронного бюро «Return to Nature» («Назад в природу» — англ.) в населённом пункте Пенроуз. Супруги принимали заказы со всего Колорадо и обещали, что почившие будут похоронены или кремированы.

Мошенники получали деньги, однако останки просто прятали в здании бюро. Супруги накрепко закрывали там двери и окна в помещении и никому не позволяли входить внутрь. Однако в октябре прошлого года оттуда стал просачиваться неприятный запах. Полицейские отреагировали на жалобы и обнаружили в здании бюро «жуткую коллекцию» тел. Оказалось, что часть разлагающихся останков хранилась в помещении с 2019 года, то есть более четырёх лет.

Кроме того, американская пара как минимум в двух случаях выдала клиентам для захоронения останки незнакомых людей. Холлфордам грозит до 20 лет лишения свободы. Также они признались в мошенничестве с фондом помощи пострадавшим от эпидемии ковида на 800 тысяч долларов (примерно 78 миллионов рублей).