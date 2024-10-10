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10 октября, 19:08

Власти чешского города запретили хоронить людей в гробах

CNN Prima: В чешском Ждяр-над-Сазавоу власти запретили хоронить людей в гробах

В чешском городке Ждяр-над-Сазавоу разразился скандал, связанный с новым запретом местных властей на традиционные захоронения в гробах. Этот шаг вызвал бурю недовольства среди жителей, многие из которых активно протестуют против изменений в похоронных ритуалах. Согласно материалу CNN Prima News, данное правило было введено из-за повышенного уровня грунтовых вод на большей части городского кладбища.

Власти объяснили, что на 80% его территории из-за влаги тела не разлагаются должным образом, что, по их словам, создаёт серьёзные экологические риски. Теперь единственный вариант — кремация, а прах можно захоронить в урне на кладбище.

Возмущение местных жителей особенно вызвано тем, что некоторым пришлось даже эксгумировать останки своих близких, чтобы перенести их в другие города, где сохраняются традиционные ритуалы. Местные власти утверждают, что попытки найти новое место для кладбища пока не увенчались успехом. Несмотря на протесты, городские чиновники настаивают на сохранении запрета, ссылаясь на экологические условия.

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Ранее новый метод утилизации тел усопших придумали учёные из Великобритании. Они предложили растворять умерших в специальном резервуаре с водой и щёлочью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SimonTheSorcerer

Кирилл Сосновских
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