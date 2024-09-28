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28 сентября, 05:07

JAS: Археологи в Испании обнаружили древнее вино с останками мужчины

Археологи из Университета Кордовы в Испании обнаружили 2000-летнее вино в стеклянной урне, внутри которой сохранились кремированные останки мужчины. Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science (JAS), выявило, что в найденном в Андалусии сосуде содержится древнее красное вино, датируемое IV веком нашей эры.

В ходе анализа учёные провели серию химических тестов, изучив pH, содержание соли и органических веществ в жидкости. Особое внимание привлекли полифенолы, которые подтвердили наличие вина. Вместе с напитком были найдены кремированные кости и золотое кольцо, что, по мнению исследователей, указывает на гендерное разделение в римских погребальных традициях, когда вино считалось мужским напитком.

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Обложка ©

flickr / Zachary Appel

Артём Гапоненко
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