Только руку отрезали: Учёные из США посадили на стул умершую женщину и подорвали без согласия родных

Житель штата Аризона Джим Стауфер пожертвовал тело своей матери Дорис для научных исследований. Но её тело посадили на стул и взорвали. Об этом сообщила британская газета Mirror.

Американец Джим хотел помочь науке и отдал тело своей умершей матери для исследований болезни Альцгеймера. Он подписал все бумаги и думал, что потом сможет похоронить мать, получив её прах. Но всё пошло не так. Оказалось, что тело женщины забрали военные исследователи. Они проводили испытания по измерению ущерба от придорожных бомб и использовали её тело для своих экспериментов. Джиму потом прислали только отрезанную руку матери — больше ничего.

Выяснилось, что так поступили как минимум с 20 умершими — их родственники тоже не давали согласия. Это нарушает законы США. Джим специально писал в документах, что запрещает такие эксперименты, но его не послушали. О случившемся он узнал только от журналистов.