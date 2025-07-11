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11 июля, 09:39

Научит готовить, посидит с детьми: В Японии появилась услуга аренды бабушек

SCMP: В Японии можно арендовать бабушку за $20 в час

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Японии успешно развивается уникальная социальная инициатива — возможность аренды бабушки. За символическую плату в $20 пожилые женщины предоставляют широкий спектр услуг — от обучения кулинарии и ухода за детьми до оказания эмоциональной поддержки и мудрых советов, сообщает местное издание South China Morning Post.

Сервис Ok Obaachan («ОК, бабушка»), функционирующий с 2011 года, на сегодняшний день собрал предложения от 100 опытных женщин. Помимо глубоких познаний в ведении домашнего хозяйства и навыков общения, многие из них обладают знаниями в различных исторических областях, что способствует всестороннему развитию клиентов.

За фиксированную почасовую ставку в $20 (плюс транспортные расходы) женщины в возрасте от 60 до 94 лет готовы поделиться житейской мудростью, посидеть с детьми или помочь справиться с личными кризисами, такими как расставания или семейные ссоры. Важной частью услуги являются также доверительные беседы.

Данная платформа не только приносит очевидную пользу молодым семьям, но и обеспечивает столь важный дополнительный доход для пожилого населения Японии. В условиях растущей инфляции и экономических трудностей многие пенсионеры вынуждены продолжать работать. Статистика правительства подтверждает эту тенденцию: например, в прошлом году 25% японских пенсионеров оставались трудоустроенными.

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А пока пенсионеры в Японии пытаются заработать любым способом, некоторые седовласые жители российской столицы живут для себя и осваивают новые хобби в свободное время. Известно, что жители столицы в преклонном возрасте ходят на рыбалку, осваивают новые асаны на занятиях по йоге, учатся стрельбе из лука или пытаются управлять каяком.

Ольга Сливченко
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