Научит готовить, посидит с детьми: В Японии появилась услуга аренды бабушек

В Японии успешно развивается уникальная социальная инициатива — возможность аренды бабушки. За символическую плату в $20 пожилые женщины предоставляют широкий спектр услуг — от обучения кулинарии и ухода за детьми до оказания эмоциональной поддержки и мудрых советов, сообщает местное издание South China Morning Post.

Сервис Ok Obaachan («ОК, бабушка»), функционирующий с 2011 года, на сегодняшний день собрал предложения от 100 опытных женщин. Помимо глубоких познаний в ведении домашнего хозяйства и навыков общения, многие из них обладают знаниями в различных исторических областях, что способствует всестороннему развитию клиентов.

За фиксированную почасовую ставку в $20 (плюс транспортные расходы) женщины в возрасте от 60 до 94 лет готовы поделиться житейской мудростью, посидеть с детьми или помочь справиться с личными кризисами, такими как расставания или семейные ссоры. Важной частью услуги являются также доверительные беседы.

Данная платформа не только приносит очевидную пользу молодым семьям, но и обеспечивает столь важный дополнительный доход для пожилого населения Японии. В условиях растущей инфляции и экономических трудностей многие пенсионеры вынуждены продолжать работать. Статистика правительства подтверждает эту тенденцию: например, в прошлом году 25% японских пенсионеров оставались трудоустроенными.