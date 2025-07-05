Пепел до небес: В Японии впервые за 7 лет проснулся вулкан Симмоэ

В Японии началось первое с 2018 года мощное извержение вулкана Симмоэ. Он выбросил в небо столб пепла высотой в 6,7 километра в радиусе до 50 километров, которые затронули префектуры Миядзаки и Кагосима. Это максимальный показатель за последние семь лет. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

Вулкан Симмоэ. Видео © X / ロボットちゃん

Извержение началось накануне и сразу привлекло внимание сейсмологов и местных жителей: из кратера поднялся гигантский столб пепла, достигший 6,7 километра в высоту. Это стало самым сильным выбросом с 2018 года. Жители ближайшего к вулкану города Кирисима уже ощутили на себе последствия активности — там выпал пепел.