Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил мощный стометровый фонтан лавы — видео

Килауэа — один из самых активных действующих вулканов на Земле. Он расположен на острове Гавайи в США и входит в состав национального парка Хавайи-Волкейнос. Он выбрасывает лаву, пепел и газы, создавая впечатляющие природные явления, которые привлекают учёных и туристов со всего мира.

Геологическая служба США сообщила, что 11 июня 2025 года в 11:57 по местному времени произошло 25-е извержение Килауэа. Мощные лавовые фонтаны, достигающие высоты около 100 метров, бьют из северного жерла, питая обширные потоки лавы. Развитию события предшествовала постепенная активизация, начиная с 10 июня, с редких выбросов газа и небольших лавовых потоков. Ожидается, что извержение продолжит набирать силу.

Извержение вулкана Килауэа. Видео© Х / @or_bit_eye

В ведомстве отметили, что большинство эпизодов извержения вулкана с 23 декабря 2024 года продолжались около суток или меньше, а также были разделены паузами, которые обычно длились несколько дней.