ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 09:38

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил мощный стометровый фонтан лавы — видео

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Килауэа — один из самых активных действующих вулканов на Земле. Он расположен на острове Гавайи в США и входит в состав национального парка Хавайи-Волкейнос. Он выбрасывает лаву, пепел и газы, создавая впечатляющие природные явления, которые привлекают учёных и туристов со всего мира.

Геологическая служба США сообщила, что 11 июня 2025 года в 11:57 по местному времени произошло 25-е извержение Килауэа. Мощные лавовые фонтаны, достигающие высоты около 100 метров, бьют из северного жерла, питая обширные потоки лавы. Развитию события предшествовала постепенная активизация, начиная с 10 июня, с редких выбросов газа и небольших лавовых потоков. Ожидается, что извержение продолжит набирать силу.

Извержение вулкана Килауэа. Видео© Х / @or_bit_eye

В ведомстве отметили, что большинство эпизодов извержения вулкана с 23 декабря 2024 года продолжались около суток или меньше, а также были разделены паузами, которые обычно длились несколько дней.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километров

Ранним утром 2 июня самый деятельный вулкан Европы Этна, который находится на Сицилии, проснулся и начал извержение. Лава, пепел и газы взметнулись в воздух. Туристы, приехавшие полюбоваться зрелищем, были вынуждены спасаться бегством, спешно покидая склоны горы.

Обложка © Х / @or_bit_eye

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar