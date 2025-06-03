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2 июня, 22:54

Туристам пришлось убегать от извержения вулкана Этна на Сицилии

Обложка © X / SANTINO

Обложка © X / SANTINO

Туристам пришлось спасаться бегством от извержения вулкана Этна на Сицилии. Камеры запечатлели, как группа людей убегала от жерла в момент выбросов лавы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Туристам убегают от извержения вулкана Этна на Сицилии. Видео © X / SANTINO / Jay / Truth Seeker

Самый активный в Европе вулкан начал извергаться утром 2 июня. В небо устремились потоки лавы, пепла и газа. Гости, которые пришли полюбоваться видом извергающегося исполина, в итоге пустились в бегство вниз по склону.

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Как сообщал Life.ru, потоки лавы вырвались из юго-восточного кратера, расположенного на высоте около 2,8 тысячи метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось выбросами пепла и газов. Над вулканом образовалось огромное грибовидное облако. В близлежащих населённых пунктах выпал вулканический пепел.

Лия Мурадьян
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