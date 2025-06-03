Туристам пришлось убегать от извержения вулкана Этна на Сицилии

Туристам пришлось спасаться бегством от извержения вулкана Этна на Сицилии. Камеры запечатлели, как группа людей убегала от жерла в момент выбросов лавы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Туристам убегают от извержения вулкана Этна на Сицилии. Видео © X / SANTINO / Jay / Truth Seeker

Самый активный в Европе вулкан начал извергаться утром 2 июня. В небо устремились потоки лавы, пепла и газа. Гости, которые пришли полюбоваться видом извергающегося исполина, в итоге пустились в бегство вниз по склону.