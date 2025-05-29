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Регион
28 мая, 22:55

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километров

Камчатка. Обложка © unsplash.com / SnapSaga

Камчатка. Обложка © unsplash.com / SnapSaga

На Камчатке вновь активизировался вулкан Ключевской, который 29 мая в 07:45 по местному времени выбросил столб пепла на высоту до 6,5 километров над уровнем моря. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на пять километров на юго-запад от исполина.

Эта активность создаёт серьёзные риски для местных и международных авиаперевозок, так как пепел может негативно сказаться на работе авиации. Вулкан Ключевской, входящий в Ключевскую группу исполинов, расположен всего в 30 километрах от населённого пункта Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Специалисты продолжают следить за ситуацией. Вулканическая активность в этом регионе – явление не редкое, но такие выбросы вызывают пристальное внимание учёных.

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Напомним, недавно вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров. Шлейф от него направился к заливу Озёрному.

Юния Ларсон
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