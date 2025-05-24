Снег засыпал весь Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки

Мощный циклон нагрянул на Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки. Люди были шокированы, увидев в конце мая снег и гололёд. Кадры местных жителей опубликовали в телеграм-канале «Фобос».

Отмечается, что в Ханты-Мансийске температура воздуха составляет 0 градусов Цельсия, идёт снег, а порывы ветра достигают 20 м/с. Причиной оставшихся явлений стал циклон, распространяющий холодный арктический воздух. По прогнозу погоды, 24 марта в Петропавловске-Камчатском будет около 6 градусов тепла.

Снег в Ханты-Мансийске. Видео © Telegram / «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»

На видео запечатлено, как дворы и автомобили покрыты белым снегом. Те, кто уже переобулся на летнюю резину, теперь вынуждены передвигаться пешком или пользоваться общественным транспортом.