Снег засыпал весь Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки
В центральных районах Камчатки выпал снег. Обложка © Telegram / «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»
Мощный циклон нагрянул на Ханты-Мансийск и центральные районы Камчатки. Люди были шокированы, увидев в конце мая снег и гололёд. Кадры местных жителей опубликовали в телеграм-канале «Фобос».
Отмечается, что в Ханты-Мансийске температура воздуха составляет 0 градусов Цельсия, идёт снег, а порывы ветра достигают 20 м/с. Причиной оставшихся явлений стал циклон, распространяющий холодный арктический воздух. По прогнозу погоды, 24 марта в Петропавловске-Камчатском будет около 6 градусов тепла.
Снег в Ханты-Мансийске. Видео © Telegram / «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы»
На видео запечатлено, как дворы и автомобили покрыты белым снегом. Те, кто уже переобулся на летнюю резину, теперь вынуждены передвигаться пешком или пользоваться общественным транспортом.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о надвигающихся заморозках в ряде регионов Сибири, Урала и Поволжья. Синоптик подчеркнул, что аномально холодная погода затронет азиатскую часть страны. По его словам, уже со вторника и среды следует ожидать ночных заморозков. В Омской области в период с 25 по 26 мая температура может опуститься до -5 градусов Цельсия, а в Томской и Новосибирской областях 26 и 27 мая – до -3 градусов Целься.