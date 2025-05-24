Жителей Урала, Сибири и Поволжья предупредили о надвигающихся заморозках

В ближайшие дни более 10 российских регионов на Урале, в Сибири и Поволжье столкнутся с ночными заморозками. По прогнозам, температура может опуститься до -3 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С 24 по 26 мая в Кировской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Удмуртии и Башкортостане ожидаются ночные температуры от -1 до -3 градусов. Дневные же показатели будут радовать жителей теплом – от +20 до +25 градусов.

«Холодная часть антициклона накроет Урал и юг Западной Сибири. В Свердловской, Челябинской, Пермской и Курганской областях возможны заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов», – сообщил Вильфанд «Интерфаксу».

С капризами погоды столкнутся жители Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, где уже с субботы дневная температура составит около +20 градусов, но в понедельник не превысит +10 градусов. За короткий срок температура может упасть на 20 пунктов.