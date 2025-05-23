Метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока

В Москве пришло долгожданное тепло, температура воздуха поднялась на пару градусов выше климатической нормы, при этом прогнозы до конца мая более чем благоприятные. Такой информацией поделился специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, отмечая, что наступило метеорологическое лето.

«Несмотря на прохладное начало вчерашнего дня, а ночной минимум в столице по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ составил всего плюс 6,2 градуса, далее воздушные массы активно прогревались, и ближе к вечеру температура превысила отметку в плюс 23 градуса», — сказал синоптик.

По его данным, среднесуточная температура воздуха уже составила плюс 15,5 градуса и будет повышаться до 31 мая. Леус подчеркнул, что метеорологическое лето в текущем году началось в Москве на 4 дня раньше срока.