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16 мая, 22:20

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров

Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН Ю.Демянчук

Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН Ю.Демянчук

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров над уровнем моря. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале. Высота исполина, напомним, 3283 метра.

По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 200 километров в сторону северо-востока.

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок»,отметили в сообщении института.

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В краевом ГУ МЧС уточнили, что шлейф от вулкана направился к заливу Озёрному. На данный момент в населённых пунктах не зарегистрировали выпадение пепла. Однако с изменением направления ветра может возникнуть небольшая вероятность оседания пепла в Усть-Камчатском и Тигильском округах, а также в Карагинском районе. Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Важно заметить, что Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от посёлка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Ранее камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км. Тогда специалисты также присвоили вулкану оранжевый уровень опасности

Лия Мурадьян
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