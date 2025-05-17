Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров
Вулкан Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН Ю.Демянчук
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров над уровнем моря. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале. Высота исполина, напомним, 3283 метра.
По данным специалистов, шлейф пепла протянулся на 200 километров в сторону северо-востока.
«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — отметили в сообщении института.
В краевом ГУ МЧС уточнили, что шлейф от вулкана направился к заливу Озёрному. На данный момент в населённых пунктах не зарегистрировали выпадение пепла. Однако с изменением направления ветра может возникнуть небольшая вероятность оседания пепла в Усть-Камчатском и Тигильском округах, а также в Карагинском районе. Вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
Важно заметить, что Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от посёлка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
Ранее камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км. Тогда специалисты также присвоили вулкану оранжевый уровень опасности