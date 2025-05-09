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9 мая, 03:44

Огнедышащий подводный монстр готовится к пробуждению у берегов Америки

CNN: Подводный вулкан Аксиал у берегов США готовится к извержению

Извержение подводного вулкана. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Извержение подводного вулкана. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 километрах к западу от побережья американского штата Орегон, демонстрирует признаки подготовки к извержению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследователей.

Вулкан, находящийся на глубине 1410 метров, расположен в зоне расхождения Тихоокеанской плиты и плиты Хуан-де-Фука. Постоянное расхождение плит приводит к увеличению давления под поверхностью. Сейсмическая активности в районе вулкана резко возросла, что указывает на накопление магмы.

«В настоящее время происходит несколько сотен землетрясений в день», — заявил морской геофизик Уильям Уилкок.

Предполагается, что извержение может произойти в текущем году или в начале 2026-го. Для людей на суше оно, скорее всего, останется незамеченным. За последние 30 лет Аксиал извергался трижды.

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Ранее сообщалось об извержении Ключевской сопки на Камчатке. Яркое свечение в вершинном кратере крупнейшего вулкана Евразии длилось несколько минут. Момент извержения попал на видео.

Антон Голыбин
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