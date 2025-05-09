Огнедышащий подводный монстр готовится к пробуждению у берегов Америки

Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 километрах к западу от побережья американского штата Орегон, демонстрирует признаки подготовки к извержению. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследователей.

Вулкан, находящийся на глубине 1410 метров, расположен в зоне расхождения Тихоокеанской плиты и плиты Хуан-де-Фука. Постоянное расхождение плит приводит к увеличению давления под поверхностью. Сейсмическая активности в районе вулкана резко возросла, что указывает на накопление магмы.

«В настоящее время происходит несколько сотен землетрясений в день», — заявил морской геофизик Уильям Уилкок.