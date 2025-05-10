На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,5 км. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН
На Камчатке активизировался вулкан Карымский. Согласно данным мониторинга, столбы вулканического пепла достигают высоты 3,5 километра, что представляет угрозу для авиации.
«KVERT ИВиС ДВО РАН: В 16:30 KST (10.05 04:30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 3.5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 21 км на восток-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении «Института вулканологии и сейсмологии».
Специалисты присвоили вулкану оранжевый уровень опасности, указывающий на потенциальную опасность для низковысотных полётов из-за возможного повреждения авиационных двигателей частицами вулканического пепла. Географически вулкан находится в 115 километрах от столицы региона — Петропавловска-Камчатского. Текущая фаза его активности началась 20 июня 2024 года, прервав двухлетний период покоя.
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