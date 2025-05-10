На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км

На Камчатке активизировался вулкан Карымский. Согласно данным мониторинга, столбы вулканического пепла достигают высоты 3,5 километра, что представляет угрозу для авиации.

«KVERT ИВиС ДВО РАН: В 16:30 KST (10.05 04:30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 3.5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 21 км на восток-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении «Института вулканологии и сейсмологии».