Страшно красивое зрелище: Эпичное извержение вулкана произошло в Индонезии

Мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара привело к выбросу огромного облака пепла, достигшего высоты 11 километров. Видеоролики очевидцев распространяются в социальных сетях.

Извержение вулкана в Индонезии. Видео © X / XNews24_7

«Посетителям и туристам нельзя приближаться на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки», — сообщили в вулканологическом агентстве Индонезии.

Несмотря на то, что уровень опасности вулкана повышен до максимального, правительство просит жителей сохранять хладнокровие и следовать указаниям местных властей. На данный момент нет информации о каких-либо ограничениях на воздушное движение. Стоит отметить, что вулкан Левотоби Лаки-лаки уже проявлял активность совсем недавно, 18 и 19 мая, когда наблюдались выбросы пепла.