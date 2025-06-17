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17 июня, 14:44

Страшно красивое зрелище: Эпичное извержение вулкана произошло в Индонезии

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби, высота столба пепла — 11 км

Мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара привело к выбросу огромного облака пепла, достигшего высоты 11 километров. Видеоролики очевидцев распространяются в социальных сетях.

Извержение вулкана в Индонезии. Видео © X / XNews24_7

«Посетителям и туристам нельзя приближаться на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки», — сообщили в вулканологическом агентстве Индонезии.

Несмотря на то, что уровень опасности вулкана повышен до максимального, правительство просит жителей сохранять хладнокровие и следовать указаниям местных властей. На данный момент нет информации о каких-либо ограничениях на воздушное движение. Стоит отметить, что вулкан Левотоби Лаки-лаки уже проявлял активность совсем недавно, 18 и 19 мая, когда наблюдались выбросы пепла.

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Также в начале июня Life.ru сообщал, что самый деятельный вулкан Европы Этна, который находится на Сицилии, проснулся и начал извержение. Лава, пепел и газы взметнулись в воздух. Туристы, приехавшие полюбоваться зрелищем, были вынуждены спасаться бегством, спешно покидая склоны горы.

Обложка © X / XNews24_7

Мария Любицкая
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