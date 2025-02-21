«Это для безбожников»: Миллиардер Стерлигов объяснил, почему сыр с его фермы стоит 85 тысяч

Потенциальных клиентов не должна заботить цена продуктов российского ультраконсервативного миллиардера Германа Стерлигова. Об этом заявил сам предприниматель в интервью блогеру Амирану Сардарову на его YouTube-канале.

Стерлигов решил посвятить свою жизнь сельскому хозяйству, но и предпринимательская жилка всё ещё при нём, поэтому сыр у него продаётся по цене в 85 тысяч рублей. Из-за этого в его адрес поступает много жалоб от недовольных такой высокой ценой покупателей.

«Всегда, когда ко мне приезжают люди и спрашивают: «А чего у вас так дорого, Герман», я говорю: «Какая тебе разница?» Вот тебе какая разница, дорого у меня или нет, стоит яйцо тысячу рублей или две тысячи рублей?» — возмущается фермер-миллиардер.

Он подчеркнул, что такие космические цены на свои фермерские продукты он устанавливает не для всех покупателей, а лишь для «безбожников, чужих и еретиков». При этом христиане и «свои» получают всё это, по словам Стерлигова, совершенно бесплатно.