Долг Митрошиной перед налоговой превысил 204 миллиона рублей

С начала июля сумма долга блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла почти на полтора миллиона рублей — с 203,1 до 204,6 млн руб. Об этом сообщает «Постньюс».

Всего за полтора месяца её задолженность увеличилась более чем на 20 миллионов: в начале июня она составляла около 183 млн руб.

Ранее Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста до 24 августа. Ей запрещено пользоваться интернетом, общаться с фигурантами дела и свидетелями, за исключением близких родственников.