Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:40

Долг Митрошиной перед налоговой превысил 204 миллиона рублей

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

С начала июля сумма долга блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла почти на полтора миллиона рублей — с 203,1 до 204,6 млн руб. Об этом сообщает «Постньюс».

Всего за полтора месяца её задолженность увеличилась более чем на 20 миллионов: в начале июня она составляла около 183 млн руб.

Втянули в нелегальный бизнес: Митрошина свалила всю вину на продюсера Оганесян
Втянули в нелегальный бизнес: Митрошина свалила всю вину на продюсера Оганесян

Ранее Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста до 24 августа. Ей запрещено пользоваться интернетом, общаться с фигурантами дела и свидетелями, за исключением близких родственников.

Блогершу задержали 7 марта в Сочи, спустя три дня суд отправил её под домашний арест. Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar