Долг Митрошиной перед налоговой превысил 204 миллиона рублей
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С начала июля сумма долга блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой выросла почти на полтора миллиона рублей — с 203,1 до 204,6 млн руб. Об этом сообщает «Постньюс».
Всего за полтора месяца её задолженность увеличилась более чем на 20 миллионов: в начале июня она составляла около 183 млн руб.
Ранее Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста до 24 августа. Ей запрещено пользоваться интернетом, общаться с фигурантами дела и свидетелями, за исключением близких родственников.
Блогершу задержали 7 марта в Сочи, спустя три дня суд отправил её под домашний арест. Митрошину обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет лишения свободы.