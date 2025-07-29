Птаха вышел из налоговой «блокировки», погасив долг перед ФНС

Ещё на прошлой неделе артист числился должником почти на миллион рублей, что стало поводом для блокировки его счетов. Однако уже к 29 июля рэпер рассчитался с ФНС, и ограничения были сняты. Сейчас исполнитель не имеет задолженностей перед государством.