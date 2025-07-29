Птаха вышел из налоговой «блокировки», погасив долг перед ФНС
Налоговая сняла блокировку со счетов рэпера Птахи после погашения долга
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Федеральная налоговая служба разблокировала счета рэпера Птахи (Давид Нуриев) — музыкант полностью расплатился по долгам, превышавшим 998,5 тысяч рублей. Об этом стало известно «Постньюс».
Ещё на прошлой неделе артист числился должником почти на миллион рублей, что стало поводом для блокировки его счетов. Однако уже к 29 июля рэпер рассчитался с ФНС, и ограничения были сняты. Сейчас исполнитель не имеет задолженностей перед государством.
Ранее стало известно, что в день 44-летия репера Птахи Федеральная налоговая служба заблокировала его счета. Причиной стали долги на сумму более 757 тысяч рублей. В отношении Давида Нуриева было открыто 180 исполнительных производств, большая часть которых касалась неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.