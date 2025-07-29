6 высказываний Прохора Шаляпина, которые научат вас жить для себя и кайфовать по-настоящему

От скандальных ток-шоу до мемов в социальных сетях — Прохор Шаляпин прошёл удивительный путь к сердцам миллениалов и зумеров. Кажется, он давно разгадал секрет беззаботной жизни, предпочитая отдых рабочим будням и наслаждаясь каждым моментом. За его эпатажным образом скрывается философия гедонизма, которая вдохновляет на жизнь в кайф. Собрали самые яркие и жизненные цитаты Прохора Шаляпина, которые могут стать вашим личным руководством к искусству наслаждаться жизнью. Вдохновляйтесь и берите на заметку — эти фразы точно пригодятся!

1. «Главное — не уработаться в этой жизни»

Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

«Главное — не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит». Шаляпин поднимает вопрос о ценности труда в современном обществе и о том, насколько часто он обесценивается. Он призывает к балансу между работой и личной жизнью, напоминая, что чрезмерное усердие не всегда приводит к признанию и счастью.

2. Для кого человек должен жить?

«Нужно любить себя. С этого всё начинается... А для кого человек должен жить? Он прежде всего должен жить для себя». Это манифест любви к себе и приоритета собственных потребностей. Прохор Шаляпин акцентирует внимание на важности заботы о себе как основы для гармоничных отношений с окружающим миром. Он противопоставляет эгоизм здоровому эгоцентризму, подчёркивая, что счастливый человек способен принести больше пользы и окружающим.

3. «Делу час, а отдыху всё остальное время»

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

«Есть люди, которые просто на диване лежат, и им так хорошо. И таких много. Я один из них. Я получаю удовольствие. Мне не надо куда-то бежать, две-три работы. Делу час, а отдыху всё остальное время». Здесь Шаляпин защищает право на отдых и бездействие как неотъемлемую часть полноценной жизни. Он разрушает стереотип о постоянной занятости как показателе успеха, предлагая альтернативную модель, где удовольствие и расслабление занимают важное место.

4. «Отдыхайте и не парьтесь ни о чём»

«Отдыхайте и не парьтесь ни о чём. И даже не важно, за чей счёт. Главное, чтобы деньги были». Провокационная фраза о деньгах как инструменте для достижения комфорта и беззаботности. Прохор Шаляпин, конечно, утрирует, но поднимает вопрос о роли материальных благ в достижении счастья и возможности наслаждаться жизнью, освобождённой от финансовых тревог.

5. Про то, как нужно обращаться с собой

«Каждый день крути в голове: я самая лучшая, самая талантливая, я всё смогу, я должна прийти к успеху, у меня всё будет самое лучшее в мире. Если у тебя какая-то несчастная любовь, значит, тебя Господь спас от этого дурака. Говори себе это и иди дальше». Это призыв к позитивному мышлению и вере в себя. Прохор Шаляпин советует концентрироваться на своих достоинствах и воспринимать неудачи, в том числе и в личной жизни, как возможность для новых, более счастливых шансов.

6. «Зачем копить деньги, если умрёшь и не потратишь»

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

«С возрастом понимаешь, что всё бессмысленно. Допустим, человек занимает какую-то должность, отмывает деньги, складывает... Чтобы что? Понимаю, если бы человек заработал определённое количество денег и поехал отдыхать и наслаждаться жизнью. И ты смотришь на человека, а он несчастный. Он не понимает, что рано или поздно умрёт и оставит всё это каким-нибудь родственникам неблагодарным, которые даже не оценят». Здесь Прохор Шаляпин размышляет о бренности бытия и истинных ценностях. Он критикует погоню за материальными благами, которые не приносят удовлетворения, и призывает к осознанному наслаждению жизнью здесь и сейчас.