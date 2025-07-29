Потерявшая миллионы после голой вечеринки Ивлеева пытается заработать на новостях

После скандала с «голой вечеринкой» и внезапной свадьбы с Филиппом Бегаком Настя Ивлеева вернулась в медиа, запустив авторский Telegram-канал. По данным издания Super, доходы блогерши от частных мероприятий упали в разы, а число подписчиков её канала постепенно сокращается.

Несколько месяцев назад Настя Ивлеева решила попробовать себя в новом формате и превратила свой личный Telegram-канал в редакционно-авторское медиа. На сегодняшний день на канал подписано более 400 тысяч человек, а рекламные расценки стартуют с 300 тысяч рублей за пост. При этом участие самой Ивлеевой в рекламе стоит в два с половиной раза дороже. Однако по данным TGStat, за последний месяц канал потерял около 12 тысяч подписчиков.