Потерявшая миллионы после голой вечеринки Ивлеева пытается заработать на новостях
Super: Блогерша Ивлеева пытается заработать на освещении важных новостей
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После скандала с «голой вечеринкой» и внезапной свадьбы с Филиппом Бегаком Настя Ивлеева вернулась в медиа, запустив авторский Telegram-канал. По данным издания Super, доходы блогерши от частных мероприятий упали в разы, а число подписчиков её канала постепенно сокращается.
Несколько месяцев назад Настя Ивлеева решила попробовать себя в новом формате и превратила свой личный Telegram-канал в редакционно-авторское медиа. На сегодняшний день на канал подписано более 400 тысяч человек, а рекламные расценки стартуют с 300 тысяч рублей за пост. При этом участие самой Ивлеевой в рекламе стоит в два с половиной раза дороже. Однако по данным TGStat, за последний месяц канал потерял около 12 тысяч подписчиков.
Параллельно с развитием собственного медиа Настя продолжает работать на частных мероприятиях, но за последний год её гонорары резко снизились — с 7 миллионов рублей в декабре 2024 года до примерно 400 тысяч рублей сейчас. При этом осенью у неё практически нет запланированных выступлений. Кроме того, согласно данным Rusprofile, Ивлеева вышла из своих бизнес-проектов — лапшичной, ресторана в центре Москвы и бренда снеков. В то же время её супруг Филипп Бегак недавно возродил своё крестьянско-фермерское хозяйство «Пахарь», где занимается разведением птицы и сельским хозяйством.
Напомним, ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Празднество проходило в атмосфере строжайшей секретности, а у персонала отбирали телефоны и грозили увольнением в случае нарушения правил. «Настюшка-опасность» расписалась со своим супругом ещё в начале декабря 2024-го, после чего молодые уехали в свадебное путешествие в Мурманск.