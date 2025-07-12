«Деревенская»: Ивлеева в мини-шортах и сапогах устроила фотосессию в тракторе

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала новые фотографии из деревни, где она вместе с мужем Филиппом Бегаком снимает реалити-шоу «Чегеря». На снимках звезда позирует в тракторе на водительском сиденье. «Деревенская» — подписала снимки Ивлеева.

«Деревенская», — подписала снимки Ивлеева.

Деревенская фотосессия Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

На кадрах Ивлеева запечатлена в белом топе с декольте, мини-шортах и ковбойских сапогах. Образ дополняет макияж с акцентом на губах. На другом фото звезда закинула ноги на руль трактора, создавая впечатление полной расслабленности.