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12 июля, 16:50

«Деревенская»: Ивлеева в мини-шортах и сапогах устроила фотосессию в тракторе

Настя Ивлеева устроила деревенскую фотосессию в тракторе

Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала новые фотографии из деревни, где она вместе с мужем Филиппом Бегаком снимает реалити-шоу «Чегеря». На снимках звезда позирует в тракторе на водительском сиденье. «Деревенская» — подписала снимки Ивлеева.

«Деревенская», — подписала снимки Ивлеева.

Деревенская фотосессия Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

Деревенская фотосессия Ивлеевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _agentgirl_

На кадрах Ивлеева запечатлена в белом топе с декольте, мини-шортах и ковбойских сапогах. Образ дополняет макияж с акцентом на губах. На другом фото звезда закинула ноги на руль трактора, создавая впечатление полной расслабленности.

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Ранее Life.ru публиковал фотографию Ларисы Долиной, которая явилась на репетицию без макияжа. Фото с ней опубликовал певец Влад Качан. Сама артистка призналась, что вне сцены крайне редко пользуется декоративной косметикой, предпочитая давать коже отдохнуть.

Полина Никифорова
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