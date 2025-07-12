Появилась фотография Долиной без макияжа на репетиции Славянского базара
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Певица Лариса Долина произвела фурор на Международном фестивале искусств в Витебске «Славянский базар», появившись на репетиции без макияжа. Фото с ней опубликовал певец Влад Качан. Сама артистка призналась, что вне сцены крайне редко пользуется декоративной косметикой, предпочитая давать коже отдохнуть.
«Пусть видят, какая я на самом деле!» — подчеркнула Лариса Александровна в интервью сайту MK.Ru.
Несмотря на минималистичный подход к макияжу, певица уделяет большое внимание уходу за кожей. Во время пребывания в Белоруссии она успела приобрести множество косметических средств местного производства — как для себя, так и для дочери. В перерывах между репетициями Долина активно вела диалог с коллегами по цеху. Она тепло пообщалась с Александром Панайотовым, его супругой и композитором Кимом Брейтбургом.
Последовать примеру Ларисы Долиной стоит и всем остальным, ведь наносить макияж в такую жару вредно для кожи. В жаркую погоду ключевым для защиты кожи лица является использование SPF-средств, а от плотных тональных кремов и основ под макияж лучше отказаться.