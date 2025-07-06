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6 июля, 16:38

«Ручки трясутся, это жизнь»: Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем

Алла Пугачёва пожаловалась на трясущиеся руки

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем. В личном блоге своего мужа комика Максима Галкина* она рассказала, что у неё трясутся руки.

Пугачёва снимает видео с дочкой и Галкиным*. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

На днях юморист опубликовал видео, которое снимала его жена. На кадрах он вместе с их 12-летней дочерью Елизаветой готовит яичницу. Во время приготовления он обратился к исполнительнице за помощью, но та отказала: «Обойдёшься без советов». Когда 76-летняя артистка пыталась снять крупным планом блюдо, то призналась, что даже это вызывает трудности из-за трясущихся рук.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачёва.

Стоит отметить, что в Сети в последнее время появились слухи о проблемах певицы со здоровьем, которые она пытается скрыть фотошопом и с помощью макияжа. Пользователи уверены, что неудовлетворённость жизнью в других странах серьёзно сказалась на ментальном состоянии Пугачёвой.

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Ранее поклонники пришли в ужас от селфи Галкина* и Пугачёвой в Риме. На фотографии лицо артистки было сглажено, по всей видимости из-за большого количества фотошопа. Фанаты уверены, что таким образом она пытается скрыть ото всех своё естественный факт старения. Однако переборщив с эффектами стала выглядеть неестественно, как восковая кукла.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Юлия Сафиулина
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