«Ручки трясутся, это жизнь»: Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем. В личном блоге своего мужа комика Максима Галкина* она рассказала, что у неё трясутся руки.

Пугачёва снимает видео с дочкой и Галкиным*. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

На днях юморист опубликовал видео, которое снимала его жена. На кадрах он вместе с их 12-летней дочерью Елизаветой готовит яичницу. Во время приготовления он обратился к исполнительнице за помощью, но та отказала: «Обойдёшься без советов». Когда 76-летняя артистка пыталась снять крупным планом блюдо, то призналась, что даже это вызывает трудности из-за трясущихся рук.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачёва.

Стоит отметить, что в Сети в последнее время появились слухи о проблемах певицы со здоровьем, которые она пытается скрыть фотошопом и с помощью макияжа. Пользователи уверены, что неудовлетворённость жизнью в других странах серьёзно сказалась на ментальном состоянии Пугачёвой.

Ранее поклонники пришли в ужас от селфи Галкина* и Пугачёвой в Риме. На фотографии лицо артистки было сглажено, по всей видимости из-за большого количества фотошопа. Фанаты уверены, что таким образом она пытается скрыть ото всех своё естественный факт старения. Однако переборщив с эффектами стала выглядеть неестественно, как восковая кукла.