Тень одиночества: Психолог рассказал, почему жизнь Пугачёвой пошла под откос на чужбине

Певица Алла Пугачёва переживает глубокий эмоциональный кризис, который, скорее всего, будет только нарастать. По словам эксперта, уже сейчас можно говорить о наличии у певицы признаков депрессии. Об этом заявил психолог Сергей Ланг.

«Проблема будет усугубляться, потому что для неё обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», — рассказал Ланг AиФ.

По его словам, Примадонна наблюдает, как меняется и развивается эстрада, понимая, что ей теперь на этом празднике жизни места нет. Некогда она была важной деталью этого механизма, однако теперь жизнь проходит мимо неё, пока артисты снимают клипы, пишут песни и снимаются в разных проектах.

Психолог отметил, что многие медийные личности зависимы от людского внимания. Если зритель к ним охладевает, то артист лишается этой подпитки, перестаёт испытывать эмоции и уходит в депрессию. После этого у них нередко начинаются проблемы с алкоголем и веществами.

«И Алла Пугачёва, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжёлое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией», — объяснил специалист.