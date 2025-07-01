«Небольшого ума»: Критик раскрыл, почему Пугачёва напустилась на поздравившего её Резника
Критик Соседов назвал Пугачёву неблагодарной из-за оскорбления в адрес Резника
Алла Пугачёва и Илья Резник. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Сергей Пятаков
Оскорбив композитора Илью Резника, певица Алла Пугачёва показала себя неблагодарным человеком и небольшого ума. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя скандал.
«Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц», — рассказал он в беседе с URA.ru.
По словам критика, многие хиты из репертуара Пугачёвой стали популярны исключительно благодаря настойчивости авторов. В частности, такие песни как «Миллион алых роз» и «Маэстро» певица изначально отказывалась исполнять. Соседов подчеркнул, что именно Резник сыграл ключевую роль в создании творческого тандема Пугачёвой с Раймондом Паулсом.
«Время показало, что её мнимое величие сегодня на задворках эстрады», — заключил критик, добавив, что не сожалеет об изменении статуса певицы после её отъезда из России.
Напомним, причиной конфликта Аллы Пугачёвой и Ильи Резника стало поздравление Примадонны с днём рождения от композитора в соцсетях. В ответ на добрые слова певица назвала его предателем и трусом, который пытается угодить и ей, и публике. После этого Резник прекратил своё общение с Пугачёвой. Исполнительница Вика Цыганова осудила беглую артистку за такое поведение, напомнив, что она уехала из родной страны и едва ли может рассуждать о преданности.