«Небольшого ума»: Критик раскрыл, почему Пугачёва напустилась на поздравившего её Резника

Оскорбив композитора Илью Резника, певица Алла Пугачёва показала себя неблагодарным человеком и небольшого ума. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя скандал.

«Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. Она никому ни за что не была благодарна, считала, что перед ней все должны падать ниц», — рассказал он в беседе с URA.ru.

По словам критика, многие хиты из репертуара Пугачёвой стали популярны исключительно благодаря настойчивости авторов. В частности, такие песни как «Миллион алых роз» и «Маэстро» певица изначально отказывалась исполнять. Соседов подчеркнул, что именно Резник сыграл ключевую роль в создании творческого тандема Пугачёвой с Раймондом Паулсом.

«Время показало, что её мнимое величие сегодня на задворках эстрады», — заключил критик, добавив, что не сожалеет об изменении статуса певицы после её отъезда из России.