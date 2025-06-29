«Это даже не двуличие»: Вика Цыганова проехалась по Пугачёвой из-за её слов о Резнике

Певица Вика Цыганова выступила с критикой в адрес Аллы Пугачёвой, которая ранее назвала поэта-песенника Илью Резника «трусом и предателем». Такое высказывание Примадонны вызвало у артистки возмущение.

Цыганова подчеркнула, что человек, покинувший Россию в трудный момент, не вправе рассуждать о преданности и морали. По её словам, не популярность делает артиста великим, а личные качества и гражданская позиция.

«О предательстве рассуждает человек, уехавший в Израиль, а потом на Кипр, оставивший свою страну и народ. Это даже не двуличие — это что-то глубже», — отметила певица.

Она добавила, что уважает Резника как творческую и моральную личность, а подобные обвинения в его адрес считает несправедливыми.

Напомним, конфликт между Аллой Пугачёвой и Ильёй Резником возник после того, как композитор поздравил певицу с днём рождения в соцсетях, за что получил резкую критику. Пугачёва обвинила его в трусости, заявив, что он пытался угодить и ей, и публике. После этого Резник признался, что их общение прекратилось. А ранее актёр Всеволод Шиловский раскритиковал Аллу Пугачёву и Максима Галкина*, заявив, что им мстит сама жизнь.