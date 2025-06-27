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Регион
27 июня, 13:19

Пугачёва придумала способ выручить денег с поместья, которое никто не хочет покупать за 225 млн

Mash: Алла Пугачёва решила сдавать своё поместье за 700 тысяч рублей

Алла Пугачёва, Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва, Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Алла Пугачёва передумала продавать своё большое поместье в Солнечногорске за 225 миллионов рублей, даже с большой скидкой в 60%. Она устала от постоянного снижения цены и жалоб покупателей на «бабкин ремонт». Вместо продажи она решила сдавать дом в аренду за 700 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Mash.

  • Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
    Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
  • Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
    Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
  • Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
    Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
  • Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
    Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
  • Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash
    Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash

Алла Пугачёва сдаёт поместье в аренду вместо продажи. Фото ©Telegram/Mash

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Решение о сдаче в аренду семья Пугачёвой приняла несколько месяцев назад. По словам источника, их разочаровали постоянные срывы сделок, даже когда цена снижалась на 5-10 миллионов рублей. Последняя цена составила 120 миллионов, но потенциальные покупатели только приходили посмотреть и критиковали состояние ремонта. Теперь у них новый план — сдавать дом за 700 тысяч рублей в месяц плюс такой же залог.

За эту сумму арендатор получит просторный дом площадью 760 квадратов с камином, баром, бильярдной и лифтом. Также в поместье есть собственный выход к воде с пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр и зона для отдыха с бассейном и хаммамом. А Пугачёва сможет использовать деньги для содержания своего дома на Кипре у Средиземного моря, который стоит 350 миллионов рублей.

Охрана, бассейн и терраса: Элитный особняк Пугачёвой и Галкина* на Кипре за 350 млн сняли на видео
Охрана, бассейн и терраса: Элитный особняк Пугачёвой и Галкина* на Кипре за 350 млн сняли на видео

После начала СВО Галкин* с семьёй переехал в Израиль, который, по его словам, «не воюет с соседями». Однако, когда Тель-Авив начал бомбардировки сектора Газа, они незаметно перебрались на Кипр. При этом ни Пугачёва, ни Галкин*, ранее называвшие себя пацифистами и резко критиковавшие Россию за СВО, не высказались об ударах Израиля по Ирану.

Бывший дом Пугачёвой на Истре вновь выставили на продажу, скинув 92 млн
Бывший дом Пугачёвой на Истре вновь выставили на продажу, скинув 92 млн

Ранее Никита Пресняков, внук Пугачёвой отремонтировал дачу на Истринском водохранилище, чтобы ускорить её продажу. Особняк в живописном районе Подмосковья долго не может найти покупателя. Даже наличие пирса, бассейна и хаммама не привлекает покупателей.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Анастасия Никонорова
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