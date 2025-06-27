Пугачёва придумала способ выручить денег с поместья, которое никто не хочет покупать за 225 млн

Алла Пугачёва передумала продавать своё большое поместье в Солнечногорске за 225 миллионов рублей, даже с большой скидкой в 60%. Она устала от постоянного снижения цены и жалоб покупателей на «бабкин ремонт». Вместо продажи она решила сдавать дом в аренду за 700 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Mash.











Решение о сдаче в аренду семья Пугачёвой приняла несколько месяцев назад. По словам источника, их разочаровали постоянные срывы сделок, даже когда цена снижалась на 5-10 миллионов рублей. Последняя цена составила 120 миллионов, но потенциальные покупатели только приходили посмотреть и критиковали состояние ремонта. Теперь у них новый план — сдавать дом за 700 тысяч рублей в месяц плюс такой же залог.

За эту сумму арендатор получит просторный дом площадью 760 квадратов с камином, баром, бильярдной и лифтом. Также в поместье есть собственный выход к воде с пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр и зона для отдыха с бассейном и хаммамом. А Пугачёва сможет использовать деньги для содержания своего дома на Кипре у Средиземного моря, который стоит 350 миллионов рублей.

После начала СВО Галкин* с семьёй переехал в Израиль, который, по его словам, «не воюет с соседями». Однако, когда Тель-Авив начал бомбардировки сектора Газа, они незаметно перебрались на Кипр. При этом ни Пугачёва, ни Галкин*, ранее называвшие себя пацифистами и резко критиковавшие Россию за СВО, не высказались об ударах Израиля по Ирану.

Ранее Никита Пресняков, внук Пугачёвой отремонтировал дачу на Истринском водохранилище, чтобы ускорить её продажу. Особняк в живописном районе Подмосковья долго не может найти покупателя. Даже наличие пирса, бассейна и хаммама не привлекает покупателей.