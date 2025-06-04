«Выглядит весьма комично»: Профессор моды нашла изъян в свадебном образе Ивлеевой
Модный эксперт Коробцева сочла «комичным» чепец в свадебном образе Ивлеевой
Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_
Стилист Насти Ивлеевой допустил ошибку, когда составлял свадебный образ блогера на торжество с Филиппом Бегаком. Кружевная фата, напоминающая чепец, выглядела очень комично, рассказала профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева.
Эксперт отметила, что вызывает ряд странных ассоциаций кружевной покров, который обрамляет голову блогера. По её словам, это фата, закреплённая на голове с помощью витого железного «фатадержателя», который напоминает мужской головной платок арабов-арафатку.
«Смотрится всё то ли по-восточному, то ли по-домашнему, и в целом является стилистической ошибкой, дешевит восприятие всего образа невесты. Ассоциация с чепчиком горничной и вместе с тем – с мужским арабским головным убором – арафаткой, возникающая в связи с покровом головы невесты добавляет некоторую безвкусицу, в лучшем случае придаёт ироничные и юмористические нотки происходящему торжеству», — подчеркнула Коробцева в беседе с порталом «Страсти».
Дизайнер дополнила, что пара, в целом, выглядела гармонично. Однако подобие чепца на голове Ивлеевой выглядит довольно комично.
Напомним, ранее стало известно, что Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу. Life.ru узнал подробности торжества, которое прошло в Ялте. Оказалось, что празднество проходило в атмосфере строжайшей секретности, а у персонала отбирали телефоны и грозили увольнением в случае нарушения правил. «Настюшка-опасность» расписалась со своим супругом ещё в начале декабря 2024-го, после чего молодые уехали в свадебное путешествие в Мурманск.