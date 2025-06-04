«Выглядит весьма комично»: Профессор моды нашла изъян в свадебном образе Ивлеевой

Стилист Насти Ивлеевой допустил ошибку, когда составлял свадебный образ блогера на торжество с Филиппом Бегаком. Кружевная фата, напоминающая чепец, выглядела очень комично, рассказала профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева.

Эксперт отметила, что вызывает ряд странных ассоциаций кружевной покров, который обрамляет голову блогера. По её словам, это фата, закреплённая на голове с помощью витого железного «фатадержателя», который напоминает мужской головной платок арабов-арафатку.

«Смотрится всё то ли по-восточному, то ли по-домашнему, и в целом является стилистической ошибкой, дешевит восприятие всего образа невесты. Ассоциация с чепчиком горничной и вместе с тем – с мужским арабским головным убором – арафаткой, возникающая в связи с покровом головы невесты добавляет некоторую безвкусицу, в лучшем случае придаёт ироничные и юмористические нотки происходящему торжеству», — подчеркнула Коробцева в беседе с порталом «Страсти».